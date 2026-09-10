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- India News Live: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ - ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ 584 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ!
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India News Live: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ - ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ 584 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ!
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಸೆ.17ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ‘ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ’ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ, ರಕ್ತದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಸಂವಾದ ಸೇರಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗೀದಾರಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲುದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2001ರ ಅ.7ರಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೀಗ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ.
ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ?:
ಸೆ.17ರಂದು ‘ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕ ದಿಯಾ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೋದಿ ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
09:31 AM (IST) Sep 10
India News Liveದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ - ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ 584 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ!
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 708 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯವನ್ನು 336 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವ ವಲಯವು 584 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.Read Full Story
09:17 AM (IST) Sep 10
India News LiveUS Open 2026 - ಆಲ್ಕರಜ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; 4.5 ಗಂಟೆ ಹೋರಾಡಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್ರನ್ನು ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸೋತ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಜರುಗಿತು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
06:01 AM (IST) Sep 10
India News Liveಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ 25ರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು - ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ'
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೆ.17ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾಗೃತಿ, ರಕ್ತದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಂವಾದ, ಯಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.Read Full Story