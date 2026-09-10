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- ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ! ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು?
ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ! ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಾ? ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವಾದರೂ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಸಮತಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್, ರಂಗಸ್ಥಲಂ, ಈಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ಸಮಂತಾ. ಆದರೆ, ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು?
ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಂತಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. 'ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ?' ಎಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?
ಸಮಂತಾ ನಟನೆ ಬಿಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ನೆನಪಿಸಿದರು. ನಟನೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಂತಾ
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಮಂತಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದ ಸಮಂತಾ, 'ನಾನು ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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