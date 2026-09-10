ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಆಲ್ಕರಜ್‌ರನ್ನು ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸೋತ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೈಕಲ್‌ಸನ್‌ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಜರುಗಿತು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಯುವ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್‌ ಆಲ್ಕರಜ್‌ರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಯುವ ಟೆನಿಸಿಗ ಬೆನ್‌ ಶೆಲ್ಟನ್‌ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶೆಲ್ಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಲ್ಕರಜ್‌ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ 4.30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಶೆಲ್ಟನ್‌ 6-7(5-7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟದ ಬಳಿಕ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 4ನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೂ, ಕೊನೆ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 146 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಶೆಲ್ಟನ್‌, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗೆಲುವು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆ ಸೆಟ್‌ನ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 2-5ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಳಿಕ 10-7ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮೀಸ್‌ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಫೈನಲ್‌ಗೇರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಟಿಯಾಫೊ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3.30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ!

ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು 4.30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3.30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆಲ್ಕರಜ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ, ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಶೆಲ್ಟನ್‌ಗೆ ಲಭಿಸಿತು.

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ಸೋಲಿಸಿದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಟಿಯಾಫೋ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೈಕಲ್‌ಸನ್‌ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರರು. ಮೊದಲೆರಡು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗೆದ್ದರೂ, ಕೊನೆ 3 ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(10-6) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ರತ್ತ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಆಲಂಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಭುಜಕ್ಕೆ ಮುಖ ಒತ್ತಿದ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಣ್ಣೀರಾದರು. ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್‌ ಸಂತೈಸುವ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೆಕ್‌ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲಿಂಡಾ ನೊಸ್ಕೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ, ಪುಟಿದೆದ್ದ ಅವರು 7-6(7-1), 3-6, 7-6(10-7) ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.