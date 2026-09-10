ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾ 105 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು IL-114-300 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ SJ-100 ಜೆಟ್ಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಯುಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 105 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಜರುಗಿದ 'ಇನ್ನೋಪ್ರೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಯುಎಸಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸಿ ಸಿಇಒ ವಾಡಿಮ್ ಬಡೇಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ IL-114-300 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
- ಪಿನ್ನಾಕಲ್ ಏರ್: 50 IL-114-300 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ.
- ಏರ್ ಕೇರಳ: 20 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ.
- ಸ್ಲೀಕ್ ಏವಿಯೇಷನ್: ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ (MoU) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 35 ವಿಮಾನಗಳು.
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಜೊತೆ 6 IL-114-300 ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ಪಾತ್ರ
ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರಾಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಜೆ-100 ಜೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ SJ-100 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜೆಟ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಯುಎಸಿ - ಎಚ್ಎಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ SJ-100 ವಿಮಾನದ ಜಂಟಿ ಪರವಾನಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯುಎಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12-13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ವಾಯುಯಾನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.