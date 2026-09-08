ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಯಾವ ದಿನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಯಾವ ದಿನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14

ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ಕಾರಣ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:06ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:44ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ?

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ:

ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:02ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:31ರವರೆಗೆ

ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:06

ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಅಂತ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:44 ನಗರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಸಮಯವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವಾಗ?

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ. 10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2026ರಂದು ಬರುವ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೂವರೆ ದಿನ, 3, 5 ಅಥವಾ 7 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

2026ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಸೋಮವಾರ

ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:06

ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಅಂತ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:44

ನವದೆಹಲಿಯ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:02ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:31

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ / ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25

ಹೀಗಾಗಿ “ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದಾ ಅಥವಾ 14ರಂದಾ?” ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟ — 2026ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಸೋಮವಾರದಂದು.