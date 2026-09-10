ಕಾರ್ತಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಸರ್ದಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ತಿ ತಂದೆ-ಮಗನಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಇಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ‘ಸರ್ದಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಮೊದಲ ಭಾಗ ನೀಡಿದ್ದ ಹೈಪ್ನಿಂದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಗಾದರೆ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ? ಕಾರ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿವ್ಯೂ.
ಕಥೆ ಏನು?
ತನ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಇನ್ನು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ವಿಜಯ್ (ಕಾರ್ತಿ), ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ‘ರಾ’ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮಿಷನ್ ವಿಜಯ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ‘ರಾ’ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಹಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗರ್’ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗರ್ ಯಾರು? ‘ರಾ’ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಆತ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ವಿಜಯ್ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ? ‘ಮಿಷನ್ ಡೋಕು’ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಾರ್ಧ ಹೇಗಿದೆ?
‘ಸರ್ದಾರ್’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿತ್ರನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಸಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ವಾಲ್ರಸ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ‘ಮಿಷನ್ ಡೋಕು’ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಯಣ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಸುತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು, ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಜಪಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಜಿಗಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಲನ್, ನಾಯಕನನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಲು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಜಲ್ ಗೇಮ್ನಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇನ ನಿಡಿವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರಗಳ ಎಮೋಷನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಭಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕಾರ್ತಿ ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿದೆ?
ತಂದೆ-ಮಗನಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ತಿ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶೇಡ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ರಜಿಷಾ ವಿಜಯನ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಿವೇಷನ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಥೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಸಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೊಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಕೆಲವು ಎಳೆದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಚ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು.
ಕಥೆ: ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್
ತಾರಾಗಣ: ಕಾರ್ತಿ, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ರಜಿಷಾ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತಿತರರು
ಸಂಗೀತ: ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿ.ಎಸ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಜಾರ್ಜ್ ಸಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
ಎಡಿಟಿಂಗ್: ವಿಜಯ್ ವೇಲುಕುಟ್ಟಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್, ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಕಾರ್ತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ಆದರೆ ಸ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ದೂರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರದಿರುವುದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ‘ಸರ್ದಾರ್’ ಮೊದಲ ಭಾಗ ನೀಡಿದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’-ಓಕೆ ಎನಿಸುವ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್!