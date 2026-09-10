ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಲೀಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.10): ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೂತನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವ (Outright Procurement) ಬದಲು, 'ಲೀಸ್' (Leasing Model) ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂವಹನ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೀಕರಣ (CLM) ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯತೆ
'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (Capital Expenditure) ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೀಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಹಣವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ವಾಹನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುಜರಿ (Scrap) ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನೂತನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ನಾವು ಲೀಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ನಗರ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (NDPS - ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ತಡೆ) ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ
ಅತಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (EV Two-wheelers) ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಕಾರು ಅಥವಾ ಜೀಪ್ಗಳು ಬೇಗ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು (Response Time) ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ವಾಹನ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ (OEM) ನೇರ ಮಾತುಕತೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ (OEM - Original Equipment Manufacturers) ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಇಎಂ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ವಾಹನದ ಮೂಲ ಬಳಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಲೀಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (Periodic payments) ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲಾಖೆಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.