ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.10): ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿ ಇಸ್ರೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದ ಆತಂಕದ ಪತ್ರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನ್ಯಾನ್ ಸೇರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, "ಇಸ್ರೋ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗಗನ್ಯಾನ್ ಅಭಿಯಾನ' (Gaganyaan Mission) ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು 'ಇನ್-ಸ್ಪೇಸ್' (IN-SPACe) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಚನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಇಸ್ರೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.