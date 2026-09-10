ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಡು ಗಲೀಜು ಅನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಕೆಲವರಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಗಳ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಬ ವೈಬ್ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಡು ಗಲೀಜು ಅನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಕೆಲವರಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಗಳ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಬ ವೈಬ್ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೌದು, ಆ ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮ
- ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ
- ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
- ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ..
ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ, ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮುಖ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.