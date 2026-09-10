ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಜಾ ಸಾಬ್’ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ!

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಳವಿಕಾ, ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಜಯ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ. ಅವರಿಗಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಷಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮೆಸೇಜ್!

ತಾನು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಸ್ವತಃ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಇದೀಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ‘ಗಿಲ್ಲಿ’, ‘ತಿರುಪಾಚಿ’, ‘ಕುರವಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಳವಿಕಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

ತ್ರಿಷಾ ಮಾತು ನಿಜವಾಯ್ತಂತೆ!

ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸ್ವತಃ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್. ತಮ್ಮ ಸಹನಟರಿಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ, ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.