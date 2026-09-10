ಭಾರತದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿ‍ಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊರಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗಾಗಿಯೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ (Indian Railways) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇರುವ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು (Dry Coconut/Copra) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ತರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರೀ ಅಪಾಯ!

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ನಾರು.

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ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಲಗೇಜುಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಈ ಒಣ ನಾರಿಗೆ ತಗುಲಿದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಬೋಗಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ!

ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಪಟಾಕಿ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನೂ 'ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು'ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಜ್ವಲನಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ

ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೋಡಲು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ!