ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ UPSC ಪಾಸಾಗಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದರು. ಅವರ ಪಯಣವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ IAS ಅಧಿಕಾರಿವರೆಗೆ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ
ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೃಷಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು.
2005ರಲ್ಲಿ UPSC ಯಶಸ್ಸು
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನಿರಂತರ ಓದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರು 2005ರಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮುಂಢೆ
IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ UPSC ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತುಕಾರುಂ ಮುಂಢೆ ಅವರ ಪಯಣವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಅವರ ಕಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.