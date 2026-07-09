Yash Toxic Movie Tabaahi Song: ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಂಗಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತು!
ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಸಲಿ ಹಬ್ಬ! ಹೌದು, ‘ದಿ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಓವರ್!’ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ‘ತಬಾಹಿ' ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿದೆ!
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ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿಯ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೂವರೆಗೂ ಮೂರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಝಲಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಂ, ಈಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ರಾಯನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಈ ಸಾಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ಬಸ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರೀಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸೌಂಡು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಾಡಿನ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಇರೋದೇ ವಿಶ್ಯುಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಜು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ.
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