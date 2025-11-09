MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್-ವಿಕ್ಕಿ ಜೋಡಿಯ ;ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ'ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ನಂಟು!

ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಗ ಕತ್ರಿನಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 

Shriram Bhat
Published : Nov 09 2025, 09:24 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಮುದ್ದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಾರಾಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾದಂಪತಿ..!
ಯೆಸ್, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಾರಾಜೋಡಿ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​​ಗಿಂತಲೂ ಏಳು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕತ್ರಿನಾ & ವಿಕ್ಕಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು.

ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಗ ಕತ್ರಿನಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವರೆಗೂ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.

ಕತ್ರಿನಾ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪೂಜೆಗೀಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾರಾದಂಪತಿಗೆ ಪುತ್ರಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂತಸವನ್ನ ಈ ತಾರಾಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

