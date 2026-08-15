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ಹುಲಿಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳವರೆಗೆ: ನಾಗರಹೊಳೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಲೋಕದ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ, ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಹೊಳೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಡು ನಾಗರಹೊಳೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಮೂಲಕವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್.

Author : Govindaraj S
Published : Aug 15 2026, 04:16 PM IST
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ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ, ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಹೊಳೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಡು ನಾಗರಹೊಳೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಮೂಲಕವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಬರೋದು ಈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದೀಗ ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ-ಹುಲಿಗಳ ಒಡಾಟ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

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