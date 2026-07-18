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ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಆಫರ್​ತಮನ್ನಾ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೇಕೆ..? ಬಿಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾರನ್ನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಮನ್ನಾ ನರ್ತಿಸಿದ ಆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಿರೋ ತಮನ್ನಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ..

Author : Shriram Bhat
Published : Jul 18 2026, 05:12 PM IST
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ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯ (Tamannaah Bhatia) ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗಂಡ್ ಹೈಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇನೋ ಪುಳಕ. ಮೈ ಮನವೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾಂಚಕ. ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮನ್ನಾಳ ನೋಡೋ ಆ ಹುಡುಗರ ಎದೆಗೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಭಯ ಪಡೋ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಮನ್ನಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಯ ಯಾಕ್ ಪಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ.? ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಹಾನಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ..

ತಮನ್ನಾ.. ಈ ಹೆಸ್ರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮವರಮ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಗಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹತ್ತಾರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ತಮನ್ನಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್.

ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಸಜ್ಜಾದ್ರು ಕುಣಿದು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ..!
ತಮನ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಕೆಯ ಸೊಬಗು ಸೌಂಧರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರಿಲ್ಲವೇನೋ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾರನ್ನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಮನ್ನಾ ನರ್ತಿಸಿದ ಆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಿರೋ ತಮನ್ನಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 'ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ' ನೋಡಿ...

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