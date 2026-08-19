ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಆಡಿದ ರಾಣಾ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (DPL) 2026ರ ಪಂದ್ಯವೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ತಾರೆ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಣಾ, ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಅಪ್ಪಟ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ನಿಧನರಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ರಾಣಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಯನ್ಸ್ 169 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಾಣಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ 30 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸನತ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ (ಅಜೇಯ 111) ಮತ್ತು ಅನ್ಮೋಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಅಜೇಯ 55) ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

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