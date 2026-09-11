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ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ!
ಸಾರಾಂಶ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವ ಸರ್ಕಾರ. ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕು ಬರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
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08:06 AM (IST) Sep 11
Karnataka News Live:ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕಳಚಿ ಚಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೋಪವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
07:00 AM (IST) Sep 11
Karnataka News Live:ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಕೆಶಿ
ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ಒದುವ ಬದಲು, ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.