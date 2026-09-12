ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2026ರ ರಾಶಿಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ-ಬುಧ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯೋಜನೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಇತರರು ಖರ್ಚು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2026 ಶನಿವಾರದ ದಿನವು 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಯೋಜನೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ದಿನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೂ ಅನೇಕರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಗೊಂದಲಮಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತುರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಬಜೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಟೀಕೆ ಬೇಡ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು; ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಕಂಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಹಿವಾಟು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ನೀಡದೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಮನೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮನೆ ಖರ್ಚು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪರದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆ ಅಥವಾ ಕರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಸಂಬಳ, ಬೆಲೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಇಂದಿನ ದಿನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದಣಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಚೇರಿ ಗಾಸಿಪ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳೇ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ. ಸಂಗಾತಿಗೂ ಸಮಾನ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಿನ ಉತ್ತಮ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸತನ ತರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಡಿಟ್, ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆ, ತೆರಿಗೆ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾತುಕತೆಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಸಂಗಾತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ರಾಶಿಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮನರಂಜನಾ/ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇದೊಂದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.