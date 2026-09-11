ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' 96 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ 30 ಲಕ್ಷದ ಬದಲು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ 'ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ' ಕೊರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.11): ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಆರಂಭವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ಕೇವಲ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆಟ್ರೋ, ಇಂದು 3 ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, 83 ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ 96 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ (Ridership) ಹೆಚ್ಚದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಳವಳ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ವಿಸ್ತರಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ (DPR) ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಬಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ
ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ (Traffic Congestion) ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೀಕರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ವಿಚಾರವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ' (GBA) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 'ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ' (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ) ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಈ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (Dult) ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (CMP - Comprehensive Mobility Plan) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಕಾಡಿಸ್-ದೆಹಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ-ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Arcadis-DIMTS) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹4.2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹಿಂದೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಂಪಿಯು 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ. 40 ರಿಂದ ಶೇ. 70 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್' (TOD) ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಈ ನೀತಿಗಳು ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.
₹30.2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 19 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಡಲ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಶೇರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಬೇ (Bus Bays) ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು (11) ಮತ್ತು ನೇರಳೆ (8) ಮಾರ್ಗದ 19 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ₹30.2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಐಎಸ್ (GIS) ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ನೂತನ ಫೀಡರ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಬಿಎ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಇರುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 6 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹125 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 500 ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು 500 ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ₹125 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಜಿಬಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ (ಸರಾಸರಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರಕ್ಕೆ) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 83 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 54 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 255 ಮೀಸಲು ಫೀಡರ್ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 29 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಳೆಯ ಆತಂಕ!
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 'ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್'ನ (Pink Line) ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಹಲವು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ (Footpaths) ಕೊರತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.