ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ Amazon Prime Videoನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೈಂ, ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’ ಇದೀಗ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ OTT ರಿಲೀಸ್ ಕುರಿತು ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ ಭಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’ ಯಾವಾಗ OTTಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್ ಯಾವಾಗ OTTಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿರುದ್ಧ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ರವಿ ಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿವರ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೈಂ, ಮಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಣಿ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತನನ್ನು ರಕ್ಕಸಪುರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುವ ರಹಸ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಕೊಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯೋ? ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯೋ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆ ತನಿಖೆಯ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣರೇ? ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿಗೂಢತೆ, ಕ್ರೈಂ ಹಾಗೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’
ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಇದೀಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ‘ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್’ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳು ಸಿನಿಮಾ OTTಯಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.