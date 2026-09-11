ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನಾ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಜನರು ನೀಡಿದ ₹10, ₹20, ₹50 ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಮ್ಯಾ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಮೋಹಕ ತಾರೆ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರಮ್ಯಾ, ಇದೀಗ ಜೀವನ, ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
‘ಫೇಮ್, ಹಣ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ’
ಹೆಸರು, ಹಣ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಮ್ಯಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು, ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಎಂಬ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸು, ಹಣ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆಯ ಬದಲು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ.
₹10, ₹20, ₹50... ರಮ್ಯಾಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ!
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವರು ₹10, ₹20, ₹50 ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಅದರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಣವೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ.
ಮಂಡ್ಯದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಮ್ಯಾ
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಮ್ಯಾ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆರೆತು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಅನುಭವವೇ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಮ್ಯಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾತು’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗಿಂತ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಣ, ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.