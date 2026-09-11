ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶೇ. 47ರಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. .
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.11): ರಾಜಧಾನಿಯ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಈಗ ಚರಂಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೂ ಇದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ (Untreated) ನೇರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು (NGT) ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲು ಸಚಿವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (BWSSB) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ!
ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ 2,825 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ (MLD) ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,580 ಎಂಎಲ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯ 37 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು (STP) ಕೇವಲ 1,364.5 ಎಂಎಲ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1,215.5 ಎಂಎಲ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕನಕಪುರ ಸಂಗಮ, ಕೆಲವರಪಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು
ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 'ಸಂಗಮ'ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ (Dakshina Pinakini) ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ಕೆಲವರಪಳ್ಳಿ' (Kelavarapalli) ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎನ್ಜಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕವೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ (Borewells) ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
2029 ರ ವೇಳೆಗೆ 42 ಹೊಸ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು 1,174 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 42 ಹೊಸ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ (Upgrading) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 60 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯು 2029 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯ ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿ (UGD) ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯದೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಡೆಡ್ಲೈನ್
ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 37 ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಎನ್ಜಿಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ, 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸತಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. "ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ (SWD) ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ (Divert) ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.