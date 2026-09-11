ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನೂತನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.11): ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ವಿಪ್ರೋ' (Wipro) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಮಾರು 20,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ (Productivity) ಸಮನಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ (CTO) ಸಂಧ್ಯಾ ಅರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ (Redeployed) ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 315 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು (Software Services Industry) ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೀವ್ರ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎನಿಸಿದೆ.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಐ ತರಬೇತಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2,43,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಪ್ರೋ, ಈಗ "ಮಾನವ-ಎಐ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿ"ಗೆ (Human-AI Operating Model) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (Certifications) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಲವು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು (AI Agents) ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಪ್ರೋ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷದ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಹವಾ
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್' (TCS), ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ (50:50) ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ (Forward-deployed engineers) ತಜ್ಞ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,900 ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (Infosys) ಸುಮಾರು 6,000 ಇಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿವೆ. ವಿಪ್ರೋ ಸಹ ಇಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತರ ಪೈಪೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆದಿರುವ ಅವರು, "ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಗಮನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಿಂದ (Productivity) ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ (Outcomes) ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ?
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಪ್ರೋ ಒಂದೇ ತನ್ನ 'ಎಐ ಆದಾಯವನ್ನು' (AI Revenue) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿರುವ 'ನಾರ್ಡ್-ಐಕ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್'ನ (Nord-IQ Research) ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮನೋಜ್ ಚಂದ್ರ ಝಾ, "ಪೈಪೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ನು ಸಹ ಎಐ ನಿಂದ ನೇರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ (Commercialization/Monetisation) ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೇರ ಆದಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಹೂಡಿಕೆಯು ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್ (HCLTech) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನೇರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಕೊಂಚ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಝಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.