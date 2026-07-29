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ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, 8 ಗಂಟೆಯ ಗುಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

ಜಮೀರ್ ಸಚಿನ ಸ್ಥಾನದ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತ 2023ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಬಂದವರು ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ?

Author : Chethan Kumar
Published : Jul 29 2026, 04:53 PM IST
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ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತಾರೆ..? ಇರುವ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ..? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವರಿಷ್ಟರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪುಟ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್​​ ಕಡೆಗೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳೋ ಕಾಲ ಸನ್ನೀಹಿತವಾಗಿದೆ.

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