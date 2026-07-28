08:06 AM (IST) Jul 28

India Latest News Live 28 July 202630ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ!

30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ, ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್‌ಐಪಿ, ಇಎಸ್‌ಓಪಿಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
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