ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ 27 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಂತಹ ಕಠಿಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿಲ್ಲ" ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ 27 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮುಂದಿನ ಐದರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಠಿಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (Hard Assets) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ (Reddit) ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಯುವಕ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿಬ್ಬರೂ (27 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಅವರ 23 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು (FD) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Net Worth) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ," ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ
ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಮಾಸಿಕ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯ ಗಣ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲಿವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವೀಸ್ (SaaS) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:
ಕೇವಲ ಯುಎಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, "ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪಿ (OP) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ 50-100 ಕೋಟಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು (Financial Advisor) ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮೂರನೆಯವರು ಹಿತವಚನ ನುಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಹೂಡಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನವಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.