ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೆದುಳು ಮಂದವಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಐಕ್ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿವಾದ ಆಗೋದು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆದಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಂದಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿರುವುದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರೊಟೀನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪೋಹವಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೆದುಳು ಮಂದವಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು ನಿಜ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಐಕ್ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈ-ಪ್ರೊಟೀನ್ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್' ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ: ಮೆದುಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಧನ ಸಿಗದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration): ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫುಡ್ ಕೋಮಾ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಮಲೇರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಗತ್ಯ: ಪ್ರೊಟೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ: ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.2 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 3.0 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ: ಮೊದಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.
ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
- ಪ್ರೊಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಟ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
- ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
- ಇಡೀ ದಿನದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ; ಅದನ್ನು 20 ರಿಂದ 40 ಗ್ರಾಂಗಳಂತೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರೊಟೀನ್ನಿಂದ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಸೇವಿಸುವವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡೂ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.