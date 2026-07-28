ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್-ಥಾಯ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್' ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಚೀನೀ ಮಾಫಿಯಾದ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್-ಥಾಯ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್' (KK Park) ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ, ಊಟ ನೀಡದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Koಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂ' (DW) ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ಅಪಹರಣ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿರುವ 'ಕನಸಿನ ಕೆಲಸ'ದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಆರನ್‌ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿತು.

ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕ ಅವರನ್ನು ಥಾಯ್ ಗಡಿ ನಗರವಾದ ಮೇ ಸೋಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೋಯಿ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

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ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್: ಸೈಬರ್ ಜೈಲು ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯದ ಬದುಕು

ಆರನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವಕರನ್ನು 'ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್' ಎಂಬ ಜೈಲಿನಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಗರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 17 ಗಂಟೆಗಳ ನರಕಯಾಚನೆ

 "ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಜೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 17 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದು ಬಂದ ಲ್ಯೂಕಸ್ ತಮ್ಮ ನರಕಯಾಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರೂರ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾವಲುಗಾರರ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜುಂಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಜಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪಿನ (ಅಧಿಕೃತ ಗಡಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ) ಸೈನಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಚೀನಿಯರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಮಾಫಿಯಾ ನಂಟು

ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಚೆಂಗ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಂಗ್ ಅವರು ಥಾಯ್-ಏಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೀನೀ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಂಗ್‌ಮೆನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಜಾಲವು ಕುಖ್ಯಾತ ಚೀನೀ ಮಾಫಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾನ್ ಕುವೋಕ್ ಕೋಯಿ (ಬ್ರೋಕನ್ ಟೂತ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' (BRI) ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು

ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈತ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾಲಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ದೈತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್‌ನ ತಜ್ಞ ಜೇಸನ್ ಟವರ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.