ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 'ಹೈಲಕ್ಸ್'ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹31.99 ಲಕ್ಷ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.28): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 'ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್' (Toyota Hilux) ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹೈಲಕ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹31.99 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹೈಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ಆಧುನಿಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ವಾಹನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ (Off-roading) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್
ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್ನ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು (Exterior design) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಬಂಪರ್, ನೂತನ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನದ ಲುಕ್ ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ವಾಹನದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಗೋ ಬೆಡ್ (ಬಾಡಿ) ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಲೋಡ್ ಬೆಡ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಡೆಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್' (Deck steps) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಹೊಸ ಹೈಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಡ್, ಆ್ಯಶ್, ಸೂಪರ್ ವೈಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಂಬ ಆರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 12.3 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಡಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ಹೈಲಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ 4-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (4WD) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 'ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ವಿವರ
ಹೊಸ ಹೈಲಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಭರವಸೆಯ 2.8-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 201bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 500Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನು GX ಮತ್ತು VX ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ GX ವೇರಿಯೆಂಟ್ 4×2 ಹಾಗೂ 4×4 ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.