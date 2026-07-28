ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ (70) ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ನಿಧನರಾದ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್/ಮುಂಬೈ (ಜು.28): ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ನಟ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ (70) ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಜೀನಾ ನಾರಂಗ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆಂಟ್ (Stent) ಅಳವಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿತಾದರೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಆನಂದ್ ಔರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ
ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಹಿರಿಮಗನಾಗಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್, 1984 ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 'ಆನಂದ್ ಔರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅವರು 'ಕಾರ್ ಥೀಫ್' (Car Thief), 'ಮೈ ತೇರೇ ಲಿಯೇ' (Main Tere Liye) ಮತ್ತು 'ಮಾಸ್ಟರ್' (Master) ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ 30ರಂದು ತಮ್ಮ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಕಳೆದಿದ್ದೆ 40 ವರ್ಷಗಳು'
2023 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ದಿನಚರಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ನವಕೇತನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' (Navketan Films) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಗೈಡ್' ಅನ್ನು 2008 ರ ಕಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ (Cannes Film Festival) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾನ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ನಮಗೆ, ನವಕೇತನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತಂದೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕನಸು
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. "ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.