ಟೀಮ್ಲೀಸ್ನ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಳದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ಟೈಯರ್-2 ನಗರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಐಟಿ ವಲಯವು ಸಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ (ಮಹಾನಗರ) ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಳದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸಹವರ್ತಿ ನಗರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮ್ಲೀಸ್ನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ '2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪ್ರೈಮರ್ ವರದಿ'ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಟೈಯರ್-2 ನಗರಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ವಲಯವನ್ನಷ್ಟೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳು
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಚೆನ್ನೈ ಶೇ. 9.7 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೇ. 9.4 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ತಲಾ ಶೇ. 9.3 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೈಯರ್-2 ನಗರಗಳು
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಶೇ. 9.5 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೈಪುರ ಶೇ. 9.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ವೈಜಾಗ್) ಮತ್ತು ನಾಗಪುರ ನಗರಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ವರದಿ, "ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಹಾನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಐಟಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಬಳದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಬೆಂಗಳೂರು: ಶೇ. 12.7
- ಹೈದರಾಬಾದ್: ಶೇ. 11.7
- ಚೆನ್ನೈ: ಶೇ. 11.5
- ಪುಣೆ: ಶೇ. 11.5
ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಳದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಶ್ವತ (Permanent) ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ (Temporary/Contract) ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ವೇತನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೂ ಈ ವರದಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯಗಳು:
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ (Travel & Hospitality) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 4.2 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾರತಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯ (ಶೇ. 4.3) ಹಾಗೂ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ವಲಯ (ಶೇ. 4.8) ಇವೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳದ ವಲಯಗಳು:
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (Infrastructure) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಶೇ. 11.4 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವಿಮೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.9 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.8 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳದ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.