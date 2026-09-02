ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ CNG ಆಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ 7,900 ಕಿ.ಮೀ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಹಿಮಾಲಯದ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಲಾ ತಲುಪಿದ ಅವರ ಆಟೋ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದಾಗ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಲಡಾಖ್ನ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುವ ಅವರ ಆಟೋ, ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,900 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟೋ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಬಾರದೇ?’
ಕೇರಳದವರು, ವಿದೇಶಿಗರು ಲಡಾಖ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, “ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೇ?” ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆದು, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದಿನಕ್ಕೆ 450 ಕಿ.ಮೀ.; ಎದುರಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯ!
ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 450 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು–ಕರ್ನೂಲ್, ನಿರ್ಮಲ್, ಸಾಗರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತಲುಪಿದರು. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 492 ಕಿ.ಮೀ., ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ 465 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಗರ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಲಾ ತನಕ ಆಟೋ ಸವಾರಿ
ಜೋಜಿ ಲಾ, ಖರ್ದುಂಗ್ ಲಾ, ಚಾಂಗ್ ಲಾ, ಫೋಟು ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅವರು, ಕೊನೆಗೆ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಲಾ ತಲುಪಿದರು. ಸುಮಾರು 3,500 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ CNG ಆಟೋ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಟೋವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಟೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುವ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
₹1.8 ಲಕ್ಷದ ಸಾಹಸ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ!
ವಾಹನದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಂಧನ, ವಿಮೆ, ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.8 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಟೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಸಾಹಸವಾಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.