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- Indian Railways: ರೈಲಿನ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳು ಮುಂದೆ-ಹಿಂದೆ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
Indian Railways: ರೈಲಿನ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳು ಮುಂದೆ-ಹಿಂದೆ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೋಚ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಔಟ್
ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರಲ್, ಸ್ಲೀಪರ್, ಎಸಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೋಚ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ರೈಲಿನ ಮಾದರಿ, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಏಕೆ?
ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವವರು ಈ ಬೋಗಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇತರೆ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ
ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುಂಪುಗೂಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ರೈಲು ನಿಂತಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೋಗಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೋಚ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ಗಳು ರೈಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ, ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಎಸಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ
ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೈಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಆಗುವ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.