Gowri ganesha festival wishes: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾ? ಅವರಿಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 50 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು…
1. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Devotional Wishes)
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ | ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ || ತಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ!
ಗಜಮುಖನ ಆಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶ ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಗಣೇಶನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಲಂಬೋದರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಗಣಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದಾ ತುಂಬಿರಲಿ.
ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
2. ಯಶಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Prosperity & Success Wishes)
ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಆ ವಿಘ್ನರಾಜ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಗಣಪತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ!
ಬೊಜ್ಜ ಗಣಪಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸದಾ ತುಂಬಿಡಲಿ.
ಕಷ್ಟಗಳು ಕರಗಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ.
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಗಣೇಶನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನದಂತೆ ವಿನಮ್ರತೆ, ಮೋದಕದಂತೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗು, ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
3. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿರು ಸಂದೇಶಗಳು (Short & Crisp Wishes)
ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಬಂತು ಬಂತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ! ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಸಡಗರದ ಹರ್ಷ! ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ!
ಗಣೇಶನ ಆಗಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಸದಾ ಬೆಳಗಲಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಸಿಹಿ ಮೋದಕದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸದಾ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ವಿಘ್ನರಾಜನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ-ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕರಗಲಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ!
ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ. ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ.
4. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾಗಿ (Friends & Family Wishes)
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಗಣೇಶನ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ.
ಕಡುಬು, ಮೋದಕ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೌರಿ-ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು.
ಬೊಜ್ಜ ಗಣಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ರಂಗು ತುಂಬಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೆಳೆಯಾ!
ಹಬ್ಬದ ಈ ಸುದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಮನೆಯ ತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ, ಮನದ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ನೆಲೆಸಲಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳು!
5. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Eco-Friendly & Unique Wishes)
ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಿರಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ತರೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ!
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಗಣೇಶನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ, ಸದ್ಭಾವನೆ ತುಂಬಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಕ, ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ.
ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತರಲಿ.
ಜೈ ಗಣೇಶ! ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಯಾ! ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅನಂತಾನಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Gowri Festival Wishes)
ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗೌರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಗೌರಿ ವ್ರತದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ತಾಯಿ ಗೌರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಲಿ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಮುತ್ತೈದೆ ತನವನ್ನು ಹರಸಿ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮಂಗಳಗೌರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!