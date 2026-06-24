Auto Rickshaw: ಆಟೋಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕರ ಬದಲು 3 ಚಕ್ರಗಳೇಕೆ? 90% ಜನರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!
Why auto rickshaws have 3 wheels: ಆಟೋಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಬದಲು ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳೇಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೋಗಳಿಗೆ 3 ಚಕ್ರಗಳೇಕೆ ಇರುತ್ತವೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇಲ್ಲದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಆಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳೇಕೆ ಇವೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
1. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು
ಆಟೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ (ತಿರುಗುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಟೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
2. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ನಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೋದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
3. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ವಾಹನದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ದಿನದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಟೋಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ
ಆಟೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಆಟೋದ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಆಟೋವನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಗಳು ಇದನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
5. ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ
ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಐಷಾರಾಮಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಉರುಳುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಏಕೈಕ ನ್ಯೂನತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
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