Google Maps‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತೋರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಳಕೆದಾರರ GPS ಸ್ಥಳ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Google ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Google Maps‌ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?

ನೀವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏಕಾಏಕಿ Google Maps‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು Maps ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ Google Maps‌ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ GPS ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು

Google Maps‌ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಡೇಟಾವೂ ಒಂದು. ನೀವು Maps ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, GPS ಸ್ಥಳ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಧನದ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Googleಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು Maps ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು Maps ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. Google ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಂತಹ ಡೇಟಾ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಹಳೆಯ ಡೇಟಾ + ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಇದು ಕೇವಲ ಆ ಕ್ಷಣದ GPS ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

Google Maps‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪಾಗೋದು ಯಾಕೆ?

Maps‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಸಿರು, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸಂಚಾರದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ Google Maps‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

Google ಪ್ರಕಾರ, Maps‌ನ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ Maps ಅನುಭವ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು Google ಅಜ್ಞಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Maps‌ಗೆ ನೀಡುವ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Google Account ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು Maps ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ Google Maps‌ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.