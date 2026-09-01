07:39 AM (IST) Sep 01

Karnataka News Live 1 September 2026Apple watch SE - ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ SE ಎಂದರೇನು? ಇದರರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ!

apple watch SE: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್, ವಾಚ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಡಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಇರಲಿವೆ.

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06:36 AM (IST) Sep 01

Karnataka News Live 1 September 2026Bengaluru - 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ; 3200 ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ BDA ನಿವೇಶನ

18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾದ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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06:26 AM (IST) Sep 01

Karnataka News Live 1 September 2026ಸಚಿವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 7% ಕಮಿಷನ್‌? ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ

ಪುತ್ತೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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05:37 AM (IST) Sep 01

Karnataka News Live 1 September 2026Bengaluru ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಲೇಔಟ್‌ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದು - ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಲೇಔಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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