ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್, ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್: ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಏನಂದ್ರು?
‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ನಟಿಯ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್
‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್!
ಬ್ರೈಟ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿವೆ.
ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ
ಈ ಬಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಎಲಿಗಂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಸಂಗೀತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು, ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಇನ್ನು ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್, ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪೋಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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