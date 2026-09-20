ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದ್ದು, ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Bengaluru Weather Today (September 20): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಾಧಾರಣ ತುಂತುರು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಂದು(ಭಾನುವಾರ ಸೆ.20) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯೆಸ್ ಇರಲಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 98% ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 5–11 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ?
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನವಿಡೀ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬಿಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 59 ರಷ್ಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಛತ್ರಿ, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎನಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇರದಿದ್ರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಅವಲಂಬಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಓದುಗರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.