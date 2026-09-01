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- ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಪ್ರಶಾಂತ್-ಕೃತಿ ಗೌಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಪ್ರಶಾಂತ್-ಕೃತಿ ಗೌಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೃತಿ ಗೌಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ
‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’, ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೃತಿ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಜೋಡಿ!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಗೌಡ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನವದಂಪತಿ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ, ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ...’
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸದ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೃತಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸದ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕೃತಿ, “ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನವದಂಪತಿಯ ಹನಿಮೂನ್ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ... ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಅವರದ್ದು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಕಥೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ, ನಮ್ಮದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃತಿಯೂ ಕಲಾವಿದೆ!
ಇನ್ನು ಕೃತಿ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು. ‘ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್’ ಹಾಗೂ ‘ದಶಗ್ರೀವ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕೃತಿ, ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್
ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್-ಕೃತಿ ಜೋಡಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
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