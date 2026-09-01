'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಎಂದು ಬರೆದು ‘ಹಾರ್ಟ್’ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೂ 'ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, Yash ಎಂದು ಬರೆದು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ (ಶಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ..ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಭಾಗ 1800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಾಷ್ ಆಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ಸಿನಿಮಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನೂರಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಬಾಹಿ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೆಂಬಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆನೆಯ ಬಲ ತಂದಿದೆ. 200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಾಚಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.