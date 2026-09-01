ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ; ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ.
ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲ
ಉಪವಾಸವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದೋ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಆದರೆ ಉಪವಾಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತಿಯಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಬಕ್ಕಿ (Sabudana) - ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕ
ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬಕ್ಕಿ ಕಿಚಡಿ ಅಥವಾ ವಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸಬಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (Potato) - ಮಿತವಾಗಿರಲಿ
ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಬದಲು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕುತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಂಘಾಡಾ ಹಿಟ್ಟು (Kuttu and Singhara Flour)
ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಾಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವಿರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಲಾ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು (Dry Fruits) - ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟೇ ಸಾಕು
ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು
ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಗಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.
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