ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೀತಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ತಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಭರಣವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೀತಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪಿಕಪ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಆಭರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶೀತಲ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶೀತಲ್, ಇದನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೀತಲ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆತ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೀತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಆ ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಸರಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಭೇಟಿ ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವದ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದಯೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತೋರುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.