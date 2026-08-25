ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು, ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಯನತಾರಾ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
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- Yash's Toxic Movie Live Updates: 'ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ' — 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Yash's Toxic Movie Live Updates: 'ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ' — 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic A Fairy Tale for Grown-Ups) ಇಂದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳು.
ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರು.3600 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳೂ ಸೋಲ್ಡೌಟ್ ಆಗಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ (Toxic Box Office Collection) ಸೇರಿದೆ. ಇಂದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates 'ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ' — 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ತೆರೆ ಮೇಲೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜ್ವಾಲೆ - ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ನಿಂದಲೇ ಧುರಂದರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸುನಾಮಿ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್? ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ‘ಕಲ್ಕಿ-ಜವಾನ್’ ದಾಖಲೆ!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ₹64 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾನಂದ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾನಂದ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ 6 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ನಿಂದಲೇ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ನಡುವೆ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 'ಜೈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates "Toxic, Toxic ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ Toxic" ಎಂದು ಜೈಕಾರ
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ Toxic ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Toxic ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "Toxic, Toxic ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ Toxic" ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.