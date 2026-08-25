08:53 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates 'ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ' — 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು, ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಯನತಾರಾ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

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07:48 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ತೆರೆ ಮೇಲೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜ್ವಾಲೆ - ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ನಿಂದಲೇ ಧುರಂದರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
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07:40 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸುನಾಮಿ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್? ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ‘ಕಲ್ಕಿ-ಜವಾನ್’ ದಾಖಲೆ!

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ₹64 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

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06:58 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾನಂದ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾನಂದ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ 6 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ನಿಂದಲೇ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 'ಜೈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

06:57 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates "Toxic, Toxic ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ Toxic" ಎಂದು ಜೈಕಾರ

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ Toxic ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Toxic ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "Toxic, Toxic ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ Toxic" ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

06:56 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

06:29 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates Toxic Twitter Review - ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್; ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ?

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
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05:53 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates ದಾವಣಗೆರೆ - ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೇ ₹4.74 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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05:44 AM (IST) Aug 26

Kannada Film Rocking Star Yash s Toxic Movie Live Updates 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್; ಧುರಂದರ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್

ರಾಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಭರ್ಜರಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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