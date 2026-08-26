Toxic ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟ ಕೃಷಿವ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಯಾರು? ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿವ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಒಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟ ಕೃಷಿವ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೃಷಿವ್ ಹೊಸಬರಾದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಶೆಹ್ಜಾದಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೃಷಿವ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ‘ಖಾಕಿ: ದಿ ಬಿಹಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್’, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ‘ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪ್ಸ್ 2’ ಹಾಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ ‘ಸಪ್ನೆ ವರ್ಸಸ್ ಎವೆರಿವನ್’ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಿರಾಯೆತ್’, ‘ಪುಟುಲ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮುಕುಂದ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷಿವ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು!
ಕೃಷಿವ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನೇಹಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಪಿಡಿಯಾಶ್ಯೂರ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಹ್ಯುಂಡೈ, ಡೆಟಾಲ್, ವಿಮ್, ಲಕ್ಸ್ ಕೋಜಿ, ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್, ಏಥರ್, ಡಿ2ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ತೈಕ್ವಾಂಡೋವರೆಗೆ!
ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿವ್ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೈಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೃಷಿವ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೃಷಿವ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು!
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ, ಒಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿವ್ಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಾಲನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
12 ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅಬ್ಬರ
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು 12,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
ಕೃಷಿವ್ ಅವರ ತವರು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷಿವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿವ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಇದೀಗ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟನ ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.