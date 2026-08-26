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- ತೆರೆ ಮೇಲೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜ್ವಾಲೆ: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ನಿಂದಲೇ ಧುರಂದರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!
ತೆರೆ ಮೇಲೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜ್ವಾಲೆ: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ನಿಂದಲೇ ಧುರಂದರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ
ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೌಥ್ ಸಿನಿಮಾ
ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂದ್ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಸೌಥ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಎನಿಮಲ್, ಧುರಂದರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಖಚಿತ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರು.
ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪೇಟಿಂಗ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭೋಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಂಬುವುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ವರು ನಟಿಯರ ಪಾತ್ರವೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ
ಈ ನಡುವೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ 'ವಾವ್ ಮೊಮೆಂಟ್'ಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಬರುವ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷಕರು, ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತುಂಬಿದ್ದು, ಕ್ರೇಜಿ ಸೀನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಧುರಂದರ್
ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂದರ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಿಂದಲೇ ಧುರಂದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಧುರಂದರ್ಗೆ ಸೋಲು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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