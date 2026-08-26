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- ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸುನಾಮಿ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್? ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ‘ಕಲ್ಕಿ-ಜವಾನ್’ ದಾಖಲೆ!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸುನಾಮಿ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್? ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ‘ಕಲ್ಕಿ-ಜವಾನ್’ ದಾಖಲೆ!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ₹64 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸುನಾಮಿಗೆ ಮುಗುಚಿಬಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು
'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್' (Yash) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಹಾನಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ (Toxic) ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್', ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ: ₹64.85 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ‘ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್’ (Sacnilk) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹64.85 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ (Gross) ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ-ಜವಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್: ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ‘ಬುಕ್ಮೈಶೋ’ನಲ್ಲಿ (BookMyShow) ಈಗಾಗಲೇ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಜವಾನ್' ಹಾಗೂ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ & ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೌಂಟ್ ವಿವರ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / ವಲಯ - ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಳಿಕೆ & ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿವರ
ಕರ್ನಾಟಕ - ಶೇ. 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ
ಉತ್ತರ ಭಾರತ (ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್) - ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹30 ರಿಂದ ₹40 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ತೆಲುಗು & ತಮಿಳುನಾಡು - ಆಂಧ್ರ-ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್
ಯುಕೆ (UK & Europe) - ಯುಕೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 400+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ (ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸ)
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ - ₹100 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹120 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತದೆ!' – ಯಶ್ ಖಡಕ್ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ:
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೋಲ್ಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುವಂತಹ ಆಳವಾದ ಕಥೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾ!
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಯಶ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
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