ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ 'ಗಂಗಾ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ 'ರಾಯ'ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
Yash Toxic movie leak-Cinema hall mobile recording-Toxic movie viral clip. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೀನ್ ಲೀಕ್!
ಕೊನೆಗೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ! ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಕೊಂಚ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅತಿರಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ! ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ-ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಶೇಕ್!
ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ನಯನತಾರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ 'ಗಂಗಾ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ 'ರಾಯ'ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಜಾವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತಂಕ. "ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹಂಚಬೇಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ರನ್ಟೈಮ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಕಾ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅಂತ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ.
ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಗೋವಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಥೆಗೆ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಆನೆಯ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳೇ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲೀಕ್ ಆದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!
ನೆನಪಿರಲಿ: ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಪೈರಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.