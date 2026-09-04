ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು 'ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ'ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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- National News Live: ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮನವಿ
National News Live: ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮನವಿ
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.4): 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ.7.8ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗರ್ಗ್, ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ ದರ ವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಮಾನದಂಡವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಕ್ಸಲಿಸಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಚುನಾವಣೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್.
India News Live 4th September: ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮನವಿ
India News Live 4th September: 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ರೀಲ್... 9 ವರ್ಷಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಗು!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ವೈರಲ್ ಆದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಯಾಸಿನ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಯುವಕ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಕೇರಳದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಶೀದ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋ..
India News Live 4th September: ಅಕ್ರಮ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ದೇಶದ 100 ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
India News Live 4th September: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯೂ ಇಲ್ಲ!
India News Live 4th September: GSLV-F17 Launch - ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, GSLV-F17 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್!
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ:ಇಸ್ರೋ(ISRO) ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2:55 ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ EOS-05 ಅನ್ನು ಹೊತ್ತ GSLV ರಾಕೆಟ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
India News Live 4th September: ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಜಟಾಪಟಿ
2026-27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ.7.8ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.