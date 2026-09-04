09:17 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: ಬೈಕ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ಮನವಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು 'ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ'ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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09:08 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ರೀಲ್‌... 9 ವರ್ಷಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಗು!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ವೈರಲ್ ಆದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಯಾಸಿನ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಯುವಕ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಕೇರಳದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಶೀದ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋ..

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08:51 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: ಅಕ್ರಮ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ದೇಶದ 100 ಟೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100 ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅನಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
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08:49 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯೂ ಇಲ್ಲ!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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08:05 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: GSLV-F17 Launch - ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, GSLV-F17 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್!

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ:ಇಸ್ರೋ(ISRO) ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2:55 ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ EOS-05 ಅನ್ನು ಹೊತ್ತ GSLV ರಾಕೆಟ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

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07:06 AM (IST) Sep 04

India News Live 4th September: ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌-ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಜಟಾಪಟಿ

2026-27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ.7.8ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

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